Рахмонов сделал откровенное признание после победы над Гэрри в UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) поделился своими впечатлениями после победы в бою против ирландца Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.

Рахмонов и Гэрри сразились на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Их противостояние завершилось победой казахстанца решением судей.

"Всем, спасибо! Алга, Казахстан! Гэрри - великий боец. Он доказал это. У меня были определенные проблемы по ходу боя, но я справился с ними. Я тренировался с Гэрри и знаю насколько он силен", - заявил Рахмонов в интервью Джо Рогану в октагоне.

Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем.

После победы над Гэрри Рахмонов обратился к Мухаммаду: американец вышел в октагон к казахстанскому бойцу.

Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC

В последний раз, до этого, Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).