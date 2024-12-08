Рахмонов сделал откровенное признание после победы над Гэрри в UFC
Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) поделился своими впечатлениями после победы в бою против ирландца Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) поделился своими впечатлениями после победы в бою против ирландца Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Рахмонов и Гэрри сразились на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Их противостояние завершилось победой казахстанца решением судей.
"Всем, спасибо! Алга, Казахстан! Гэрри - великий боец. Он доказал это. У меня были определенные проблемы по ходу боя, но я справился с ними.
Я тренировался с Гэрри и знаю насколько он силен", - заявил Рахмонов в интервью Джо Рогану в октагоне.
Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем.
После победы над Гэрри Рахмонов обратился к Мухаммаду: американец вышел в октагон к казахстанскому бойцу.
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В последний раз, до этого, Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).
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