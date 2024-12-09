Гэрри обратился к Рахмонову на казахском языке

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-1) оставил послание Шавкату Рахмонову (19-0) на казахском языке. В минувшие выходные они встретились в октагоне в рамках соглавного события турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, передают Vesti.kz.

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"Шавкат, ты принял бой, когда это было не нужно, и рискнул возможностью титульного поединка. Я не испытываю ничего, кроме уважения к тебе и твоим талантам. Поздравляю, я с нетерпением жду момента, когда мы снова встретимся - мы оба знаем, кто из нас более опасный боец", - написал Гэрри в соцсетях.

Рахмонов "согласился" на реванш с Гэрри, но есть условие.

Шавката обозвали клоуном после победы над Иэном.

О том, сколько заработал Рахмонов за победу над Гэрри, можно узнать здесь.

Перед очным противостоянием казахстанец находился на третьем месте в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, ирландец - на седьмом.