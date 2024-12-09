Самородова отправляют в более статусный клуб: сейчас он показывает яркую игру в "Ахмате"

Российский сайт "Чемпионат" посвятил материал нападающему "Ахмата" Максиму Самородову. Издание не исключило переход казахстанского форварда в более статусный клуб, передают Vesti.kz.

"Кстати, Максим говорил, что в России ему с детства импонировала игра «Спартака». Это любимый клуб его дедушки. «С детства в России импонировал «Спартак». Мой дедушка за них болеет. Можно сказать, что из-за него я и стал симпатизировать красно-белым. Он сидел, смотрел футбол — «Спартак» с кем-то играл в чемпионате России. Я маленький подхожу к нему, говорю: «Дедуль, а за кого ты болеешь?» Он отвечает: «Да вот, за красно-белых!» Тогда и решил, что тоже за них буду. И вместе начали смотреть футбол», — отметил Самородов.

Как знать, возможно, в скором времени Максим сменит «Ахмат» на более статусный клуб. С другой стороны, вряд ли это произойдёт зимой, если учитывать, что грозненская команда активно бьётся за выживание. В такой ситуации нет смысла расставаться с ярким футболистом. Очень интересно, как Самородов сыграет в весенней части сезона с учётом возвращения в строй после травмы Бернарда Бериши", - говорится в статье.