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Самородова отправляют в более статусный клуб: сейчас он показывает яркую игру в "Ахмате"

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Самородова отправляют в более статусный клуб: сейчас он показывает яркую игру в "Ахмате" ©КФФ

Российский сайт "Чемпионат" посвятил материал нападающему "Ахмата" Максиму Самородову. Издание не исключило переход казахстанского форварда в более статусный клуб, передают Vesti.kz.

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Российский сайт "Чемпионат" посвятил материал нападающему "Ахмата" Максиму Самородову. Издание не исключило переход казахстанского форварда в более статусный клуб, передают Vesti.kz.

"Кстати, Максим говорил, что в России ему с детства импонировала игра «Спартака». Это любимый клуб его дедушки. «С детства в России импонировал «Спартак». Мой дедушка за них болеет. Можно сказать, что из-за него я и стал симпатизировать красно-белым. Он сидел, смотрел футбол — «Спартак» с кем-то играл в чемпионате России. Я маленький подхожу к нему, говорю: «Дедуль, а за кого ты болеешь?» Он отвечает: «Да вот, за красно-белых!» Тогда и решил, что тоже за них буду. И вместе начали смотреть футбол», — отметил Самородов.

Как знать, возможно, в скором времени Максим сменит «Ахмат» на более статусный клуб. С другой стороны, вряд ли это произойдёт зимой, если учитывать, что грозненская команда активно бьётся за выживание. В такой ситуации нет смысла расставаться с ярким футболистом. Очень интересно, как Самородов сыграет в весенней части сезона с учётом возвращения в строй после травмы Бернарда Бериши", - говорится в статье.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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