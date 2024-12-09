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Футболист сборной Казахстана заинтересовал топ-клубы КПЛ

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Футболист сборной Казахстана заинтересовал топ-клубы КПЛ ©КФФ

Защитник сборной Казахстана и "Кызылжара" Улар Жаксыбаев попал в сферу интересов нескольких топ-клубов КПЛ и может сменить команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана и "Кызылжара" Улар Жаксыбаев попал в сферу интересов нескольких топ-клубов КПЛ и может сменить команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Жаксыбаев отлично проявил себя в минувшем сезоне, что позволило ему впервые сыграть за национальную сборную и вызвать интерес к себе от более амбициозных клубов. В частности, подписать центрального защитника могут костанайский "Тобол" и столичная "Астана".

Оба клуба таким образом хотят усилить казахстанскую обойму игроков, это особенно важно, если в новом сезоне будет пересмотрен лимит на легионеров.

В минувшем сезоне Жаксыбаев сыграл за "Кызылжар" 20 матчей в чемпионате Казахстана. В октябре он дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче Лиги наций против Австрии.

Ранее 30-летний защитник также выступал за "Аксу", "Ордабасы", "Кайсар" и "Кыран".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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