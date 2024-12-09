Футболист сборной Казахстана заинтересовал топ-клубы КПЛ

Защитник сборной Казахстана и "Кызылжара" Улар Жаксыбаев попал в сферу интересов нескольких топ-клубов КПЛ и может сменить команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Жаксыбаев отлично проявил себя в минувшем сезоне, что позволило ему впервые сыграть за национальную сборную и вызвать интерес к себе от более амбициозных клубов. В частности, подписать центрального защитника могут костанайский "Тобол" и столичная "Астана".

Оба клуба таким образом хотят усилить казахстанскую обойму игроков, это особенно важно, если в новом сезоне будет пересмотрен лимит на легионеров.

В минувшем сезоне Жаксыбаев сыграл за "Кызылжар" 20 матчей в чемпионате Казахстана. В октябре он дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче Лиги наций против Австрии.

Ранее 30-летний защитник также выступал за "Аксу", "Ордабасы", "Кайсар" и "Кыран".