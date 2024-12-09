Зайнутдинов остановил "Фенербахче" и впечатлил фанатов. Он станет игроком основы "Бешикташа"?

Бахтиер Зайнутдинов сыграл второй раз кряду в чемпионате Турции за "Бешикташ" и это позитивная тенденция может продолжиться. КорреспондентVesti.kz кратко рецензирует игру лидера сборной Казахстана в матче с "Фенербахче", делится инсайдами о положении игрока и представляет реакцию болельщиков "орлов" на появление Батеки.

Этот сезон - безусловное испытание для Зайнутдинова, так мало во взрослой клубной карьере он не играл никогда. Но выдержки Бахтиера стоит поаплодировать. Он не ушел в РПЛ летом, несмотря на целый пакет предложений от больших клубов, и затем проявил себя максимально профессионально, когда Джованни ван Бронкхорст раз за разом оставлял его без игровых минут.

В итоге в "Бешикташе" наступила очередная перестройка, свой пост покинул президент Хасан Арат, а затем был уволен Ван Бронкхорст.

Приход временно исполняющего обязанности главного тренера Сердара Топрактепе, опять же, изменил положение некоторых футболистов, в частности, это коснулось Зайнутдинова и звездного англичанина Алекса Окслейд-Чемберлена.

Именно при Топрактепе они вернулись в состав. Местный турецкий специалист уже занимал эту должность в прошлом сезоне, причем дважды тренер доверял тому же Зайнутдинову, когда тот не был травмирован. Но есть один нюанс - Бахтиер играл при Топрактепе исключительно центральным защитником.

Это восприятие игрока тренером продолжилось и сейчас. С "Хатайспором" и "Фенербахче" казахстанец выходил именно для укрепления центра обороны - в обоих случаях он заменил турецкого центрбека Таипа Талья Сануча. Причем Зайнутдинов играл правого центрального защитника в двойке - очередное новое амплуа, раскрытое казахстанцем.

С "Фенербахче" Зайнутдинов сыграл больше 20 минут и проявил себя весьма надежно, было видно насколько он заряжен на игру и мотивирован. "Бешикташ" победил в важном матче со счетом 1:0.

И даже ранее критично настроенные к Бахтиеру болельщики турецкого клуба после этой игры исключительно положительно реагировали на его появление:

"Бахтиер и Окслейд-Чемберлен должны играть больше" "Бахтиер и Паулиста должны играть в паре в центре обороны" "У нас много игроков, таких как Бахтиер, но мы их недооцениваем".

Учитывая, что сейчас в "Бешикташе" большинство центрбеков выпало из-за травм (Сануч, Уйсал, Паулиста, Удуохай), высока вероятность, что уже в следующей игре Зайнутдинов выйдет в основе.

Конечно, подобная перезагрузка вдохновляет Зайнутдинова. Из источников, близких к игроку, стало известно, что Бахтиер, даже находясь без практики при Ван Бронкхорсте, сохранял позитивный настрой и верил, что ему выпадет шанс. Кроме того, он чуть лучше адаптировался в коллективе и его ценят как игрока, который никогда не жалуется и готов полностью отдаваться за клуб.

Если так продолжится и в "Бешикташе", и не произойдет очередных глобальных изменений (к сожалению, это свойственно для клуба из Стамбула), то Зайнутдинов останется в стане "орлов" как минимум до конца сезона. Сейчас у Бахтиера появился неплохой шанс показать себя и закрепиться в основной обойме команды надолго.

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