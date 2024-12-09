Черчесов подвел итоги года в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью "Матч ТВ", подвел итоги первого года в новой команде, передает Vesti.kz.

- Каким для вас получился 2024 год?

- Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

- Давление казахстанских и российских СМИ различается?

- Давление - термин медицинский, оно у нас нормальное (смеется). А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают - это нормально. Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся, - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко в шести матчах в группе 3 дивизиона В Лиги наций.