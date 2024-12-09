Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 20:15
 

Спасший клуб КПЛ от вылета тренер нашел себе новую команду

  Комментарии

Поделиться
Спасший клуб КПЛ от вылета тренер нашел себе новую команду ©ФК "Туран"

Казахстанский специалист Ринат Алюетов был назначен главным тренером "Каспия", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актауского клуба.

Поделиться

Казахстанский специалист Ринат Алюетов был назначен главным тренером "Каспия", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актауского клуба.

Ранее он покинул "Туран", который под его руководством сохранил прописку в КПЛ.

"Сегодня наша команда подписала контракт с новым наставником. Алюетов Ринат Муратович добро пожаловать!!! Желаем удачи в новом сезоне. Напомним, что до этого Ринат Муратович тренировал „Жетысу“ и "Туран", - сообщается в инстаграме клуба.


Алюетов в 2021 году работал в талдыкурганском "Жетысу". В сезоне 2023/24 он вывел столичный "Женис" в премьер-лигу, а с января 2024 года тренировал клуб из Туркестана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Туран ФК КПЛ Каспий ФК Футбол

Реклама

Живи спортом!