Спасший клуб КПЛ от вылета тренер нашел себе новую команду

Казахстанский специалист Ринат Алюетов был назначен главным тренером "Каспия", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актауского клуба.

Ранее он покинул "Туран", который под его руководством сохранил прописку в КПЛ.

"Сегодня наша команда подписала контракт с новым наставником. Алюетов Ринат Муратович добро пожаловать!!! Желаем удачи в новом сезоне. Напомним, что до этого Ринат Муратович тренировал „Жетысу“ и "Туран", - сообщается в инстаграме клуба.

Алюетов в 2021 году работал в талдыкурганском "Жетысу". В сезоне 2023/24 он вывел столичный "Женис" в премьер-лигу, а с января 2024 года тренировал клуб из Туркестана.