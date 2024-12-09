Ключ найден! Как Рахмонов переиграл Гэрри и что он поменяет в бою с Мухаммадом за пояс UFC

Шавкат Рахмонов (19-0) упрочил свой статус главного претендента на пояс в полусреднем весе UFC, нанеся первое в карьере поражение ирландцу Иэну Гэрри (15-1). Несмотря на победу единогласным решением судей, многие зрители оказались разочарованы выступлением казахстанца. Критикующие считают, что Шавкат показал ряд слабостей в поединке с Гэрри и вряд ли сможет рассчитывать на победу в титульнике против Белала Мухаммада (24-3-0-1). Корреспондент Vesti.kz отметил тактическую работу Шавката и объяснил, что поменяется в его бою с Мухаммадом.

Рахмонов одержал победу над Гэрри в соглавном событии турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Все трое судей оценили раунды одинаково: первый, второй и четвертый, по их мнению, забрал казахстанец, а третий и пятый отошли к ирландцу. Итоговый счет - 48-47 в пользу Рахмонова.

Как Рахмонов переиграл Гэрри? Он реализовал свой геймплан

Было заметно, что за несколько недель Рахмонов с командой проделал огромный объем работы, чтобы максимально разобрать своего оппонента. С первого раунда можно было заметить, что казахстанец практически не боксировал открыто, неохотно шел в размены. Раскрывался же он лишь в те моменты, когда был максимально уверен в том, что не последует контрпанч от базового боксера-Гэрри. Например, за полминуты до конца первого раунда у Шавката прошел мощный прямой, который Иэн точно почувствовал.

Другим важным фактором было то, что Рахмонов идеально использовал свое преимущество в физике. Именно за счет нее он контролировал Иэна в клинче. Суммарно Шавкат набрал больше 11 минут контроля, что составляет почти половину времени от общей продолжительности поединка.

Таким образом небитый Номад лишил Гэрри чуть ли не самого главного - пространства для маневра. Он проделал большую работу, чтобы нахождение соперника в октагоне было очень некомфортным.

Но здесь стоит отдать должное Иэну. Даже несмотря на все старания Шавката, он не растерялся и старался извлекать максимум даже из невыгодных ситуаций. Скорее всего Рахмонов не ожидал такого уровня сопротивления от бывшего спарринг-партнера.

Титульный бой: почему бой с Мухаммадом будет совсем другим?

С Белалом Шавкат встретился лицом к лицу сразу по окончании поединка. Они провели дуэль взглядов, обменялись заявлениями. Теперь понятно, что других вариантов быть не может, и со второй попытки их поединок должен состояться.

Но бой с Мухаммадом будет не похож на поединок с Гэрри. Против чемпиона казахстанец изберет совсем другую тактику, ведь работать так, как вчера, с ним он не сможет.

Для Белала хорошо, если бой пройдет в плотной вязке, в клинче, в позиционной борьбе. И такой сценарий даст ему большое преимущество за счет борцовской базы и навыков в грэпплинге. В бою с ним Шавкат будет действовать как раз-таки на дистанции, работая комбинациями, активнее подключая бокс и не только.

В общем, ставка наверняка будет сделана на ударную мощь и технику Шавката. Тем более Белал, в отличие от Гэрри, не просто терпел поражения, но и был в нокауте - восемь лет назад его вырубил бразилец Висенте Люке, с которым Шавкат тренируется в Америке.

Больших поводов для паники у болельщиков Рахмонова нет. Нужно помнить самое главное: он все еще не побежденный, и только что он остановил другого парня, которого не мог остановить никто. А то, что Шавкат проиграл два раунда и попался на удушающий - говорит о том, что он тоже человек, но человек с выдержкой и характером, ведь задушить себя Иэну он так и не позволил.

Главная надежда на 2025 год заключается в том, что Шавкат избежит травм и проблем со здоровьем (а они, кажется, были), и что у него больше не будет таких годовых простоев, как было перед поединком с Гэрри.