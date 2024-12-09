"Были конкретные проблемы перед боем в UFC": тренер рассказал о состоянии Рахмонова

Главный тренер команды Dar Team Эдуард Базров, за которую выступает Шавкат Рахмонов (19-0), рассказал, что у казахстанца были проблемы со здоровьем перед боем с ирландцем Иэном Гэрри (15-1). Они встретились в октагоне в рамках соглавного события турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Рахмонов выиграл решением судей, передают Vesti.kz.

Гэрри обратился к Рахмонову на казахском языке

"У нас были очень большие проблемы со здоровьем перед этим боем. Просто мы ничего не говорили. Как есть вышли на этот бой. В нашем случае ни один боец UFC не вышел бы на бой в таком состоянии, как у нас было. Я не говорю, но просто конкретные проблемы были у Шавката именно со здоровьем", - сказал Базров в интервью NAIZA TV.

Это был первый бой, когда Рахмонов победил по очкам. Гэрри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Шавката осудили за ситуацию после боя в UFC, еще его обозвали клоуном.

Стала известна позиция чемпиона UFC по бою с Рахмоновым.

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