"Куда ты лезешь?". В команде Рахмонова нашли "лишних": это едва не стоило поражения на UFC 310

После боя между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1) в UFC многие болельщики обратили внимание на работу угловых казахстанца. В частности, есть популярное мнение, что "Номаду" нужно брать в угол только тех, чьи профессиональные советы помогут в бою. Корреспондент Vesti.kz разобрался в этом вопросе.

На воскресный поединок с Гэрри, в рамках турнира UFC 310, Рахмонов вышел с тремя угловыми. Ими стали его первый тренер Баян Жангалов, впервые за долгое время получивший возможность секундировать звездного подопечного, директор команды DAR Team Бауржан Уталиев, а также основатель команды бизнесмен Алидар Утемуратов.

Жангалов знает Шавката с начала его карьеры. Он тренировал его, возил на чемпионаты мира, при нем "Номад" добивался первых больших побед. Он выводил Рахмонова на его дебютный поединок в UFC в октябре 2020 года.

В декабре того же года Рахмонов попал в команду, получив поддержку от Утемуратова. Не будет преувеличением назвать его спонсором Шавката, благодаря которому боец постоянно проходит сборы и подготовку в США, работая с топовыми спарринг-партнерами и тренерами. Бизнесмен старается создавать все условия для бойца.

Уталиев же не первый раз сопровождает Рахмонова. Он не просто прилетает на бой, а отправляется с ним в Америку на сборы. Именно директор команды проводит большую часть времени с Шавкатом.

Многие болельщики остались недовольны тем, что места в углу не нашлось известному тренеру зала. Это человек, который вывел на новый уровень Камару Усмана и не только.

Рахмонов работает с ним несколько лет, с тех пор, как стал проходить сборы в зале Kill Cliff. И при Хуфте он добился ощутимого прогресса. Было странно, что в этот раз Генри не оказалось в углу, хотя он был на арене. Количество угловых, допустимых в UFC, ограничено. Выходит, что ему просто не хватило места, как бы бредово это ни звучало.

Выходит, что тренер, готовивший Рахмонова последний месяц с лишним, в прошлом еще и работавший с Гэрри, знающий все сильные и слабые стороны оппонента, - остался не у дел. А подсказки и помощь он получал от других людей...

"В углу должен был быть только Генри Хуфт". "Директор DAR Team, не мешай, куда ты лезешь в угол? Отстань от парня". "Вообще не нужны в углу наши казахские тренеры, их уровень - Fight Nights, Nomad, NAIZA. В UFC Шавкату нужен только тренер-профи - Генри Хуфт из Kill Cliff. К нему отнеслись без всякого уважения, он даже не вошел в клетку с Шавкатом. Нашим тренерам большое спасибо за то, что подняли Рахмонова на казахстанском уровне, но дальше в UFC не лезьте". "Если Шавкат против Белала опять решит выйти с тренером Баяном и директором DAR Team, то Белал победит в 3 раунде удушающим". "Подсказки угловых. Мы слышим из угла Гэрри четкий план действий: "Закрути, контролируй руку, держи на дистанции" и многое другое. Что мы слышим в углу Шавката: "Корпус-голова, сближайся и забори". Его "тренеры" не видят картину полностью и слишком эмоционально вовлечены, нет холодного разума, все трое горят, два тренера и сам Шавкат, от того, что ничего не получается. Тогда как Генри Хуфт хладнокровен, и когда Шавкат терял голову и делал ***ню, он всегда успокаивал и возвращал к плану на бой. Хуфт - тренер высшего класса, он доводил до чемпионства UFC многих бойцов, а в каких крупных организациях были эти тренеры? NAIZA? Alash Pride? Они увидели стадион и ходили потерянные! Стоит продолжать?". "Я один не понимаю: зачем в углу старый тренер Баян и директор DAR Team? Я понимаю, уважение превыше всего, но напротив тебя не какой-то второсортный боец из М-1 Global, а рейтинговый боец, в бою с которым решается судьба претендентства. Ему пора уезжать на постоянную подготовку в США и поменьше тусоваться на тоях и провластных пиар-шоу рядом с чиновниками". "Генри Хуфт должен был быть в октагоне. Казахстанский тренер не давал правильного направления. Считаю, что лично из-за него Рахмонов не смог победить досрочно. Не нужно было ехать вместе в Америку. Пусть он помогает в Казахстане!". "Нужно убрать находящихся рядом бизнесменов и создать другую команду. За год никакого прогресса нет у Шавката". "Понимаю, что Баур Уталиев - директор и Алидар Утемуратов - спонсор, но в углу Шавката должны быть спецы. Главный тренер Генри остался вне октагона, а что тогда делали рядом Баур и Алидар?". "Думаю, в клетке должны быть тренеры, а не спонсоры. Надеюсь, Утемуратов поймет это".

Есть множество комментариев в соцсетях, в которых пользователи критикуют это решение. Вот некоторые высказывания, которые болельщики оставили под записями Instagram-аккаунтов Sportilinet

И в этих словах действительно есть смысл. Элитные бойцы относятся к выбору угловых максимально строго, понимая, что важнее всего - помощь во время боя. Бывают моменты, когда файтеры выходят в октагон с членами семьи или менеджерами, но только в том случае, если есть нехватка угловых или нет тренера, либо, как было в случае с Хабибом Нурмагомедовым - отец и есть главный тренер.

На предчемпионском уровне, на котором находится Рахмонов, допускать присутствие непрофессионалов в углу будет чревато последствиями. Поддержка - это очень хорошо, и любому бойцу будет приятно, если его друзья и хорошие знакомые приедут на бой. Но в углу должны находиться только знающие все тонкости специалисты, а остальные должны быть в зрительном зале в качестве болельщиков.

В идеале на этот бой Рахмонова должен был выводить Хуфт, а рядом, уже в качестве второго тренера, мог находиться Жангалов (при всем уважении к нему, в последние годы Хуфт провел с Шавкатом куда больше времени). А третьим нужно было брать человека с хорошим русским и английским, чтобы он мог максимально точно и оперативно переводить все подсказки Хуфта. Все-таки, уровень владения английским у Шавката по-прежнему низкий. И этим третьим вполне мог бы стать другой тренер Kill Cliff - Саид Сапаров. Он двуязычный, работает с Шавкатом и может не только переводить на русский, но и давать важные подсказки.

Ключ найден! Как Рахмонов переиграл Гэрри и что он поменяет в бою с Мухаммадом за пояс UFC