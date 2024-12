"Грязная провокация". Почему казах стал участников драки с чемпионом UFC и причем здесь Дагестан?

Первый бой с участием казахстанца на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США) был отнюдь не поединок между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1), а противостояние президента Федерации борьбы Атырауской области Армана Тугаева сразу с двумя файтерами UFC. Из-за этой потасовки начались разговоры о возможной отмене титульного боя в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

В предварительном карде турнира прошел громкий бой в полулегком весе между россиянином Мовсаром Евлоевым (19-0) и американцем Алджамейном Стерлингом (24-5). Евлоев победил единогласным решением судей, а в углу у Стерлинга были двое бойцов UFC - чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии, а также американец Деннис Бузукья (12-5).

После окончания боя, по пути в раздевалку, у Двалишвили и Бузукьи возник конфликт с одним из фанатов, а затем началась потасовка. Охрана сразу обездвижила чемпиона из Грузии, а вот Деннис успел донести как минимум один удар до зрителя. Позже стало известно, что этим фанатом был спортивный меценат из Казахстана Тугаев, в настоящее время являющийся президентом Федерации борьбы Атырауской области.

