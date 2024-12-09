"Грязная провокация". Почему казах стал участников драки с чемпионом UFC и причем здесь Дагестан?

Первый бой с участием казахстанца на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США) был отнюдь не поединок между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1), а противостояние президента Федерации борьбы Атырауской области Армана Тугаева сразу с двумя файтерами UFC. Из-за этой потасовки начались разговоры о возможной отмене титульного боя в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

В предварительном карде турнира прошел громкий бой в полулегком весе между россиянином Мовсаром Евлоевым (19-0) и американцем Алджамейном Стерлингом (24-5). Евлоев победил единогласным решением судей, а в углу у Стерлинга были двое бойцов UFC - чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии, а также американец Деннис Бузукья (12-5).

После окончания боя, по пути в раздевалку, у Двалишвили и Бузукьи возник конфликт с одним из фанатов, а затем началась потасовка. Охрана сразу обездвижила чемпиона из Грузии, а вот Деннис успел донести как минимум один удар до зрителя. Позже стало известно, что этим фанатом был спортивный меценат из Казахстана Тугаев, в настоящее время являющийся президентом Федерации борьбы Атырауской области.

Бизнесмен из Казахстана подрался с бойцом UFC перед боем Рахмонов - Гэрри

Merab got into ANOTHER altercation with a fan after Aljamain Sterling lost to Mosvar Evloev. 👀 #UFC310 pic.twitter.com/MBeKMmvQkZ — InsideFighting (@InsideFighting_) December 8, 2024

Участников конфликта вывели из зрительного зала, но до серьезных разбирательств, кажется, не дошло. По крайней мере, Тугаев уже через некоторое время был в зале и смотрел за главными боями.

Сам функционер объяснил конфликт тем, что Мераб и Деннис сказали ему, что Рахмонов проиграет Гэрри, а он ответил, что этого не произойдет. Любопытная версия. С другой стороны, мог ли этот диалог спровоцировать рукоприкладство? Кажется, некоторые важные моменты не были озвучены.

А вот президент UFC Дана Уайт прокомментировал эпизод так:

"Что поделать? Наверное, Мерабу надо было купить платную трансляцию. Нельзя постоянно драться с фанатами. Ты можешь сделать это, но это будет стоить тебе кучу денег. Мне приходится постоянно это повторять, но таков наш бойцовский бизнес. Мераб - такой парень. Для него это уже не первая стычка с болельщиками. Я не думал, что он ввяжется в потасовку, будучи секундантом", - сказал глава промоушена.

Многие начали вспоминать похожий случай, когда звезда легкого веса(22-3), выходя на апрельский бой с Чарльзом Оливейрой , напал на фаната из-за того, что тот показал ему средний палец. В итоге российского файтера, представляющего в UFC Армению, дисквалифицировали на девять месяцев. Его отстранение истечет 12 января, и уже 19 числа он проведет титульный реванш с чемпионом Исламом Махачевым (26-1).

И тут дело в том, что у Двалишвили только несколько дней назад был анонсирован титульный бой с россиянином Умаром Нурмагомедовым (18-0). Они подерутся 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). У многих возникли опасения, а не останется ли теперь мир ММА без топового противостояния между Мерабом и Умаром, из-за конфликта чемпиона со зрителем из Казахстана?

Но, исходя из логики, это маловероятно. Во-первых, на видео не видно, что Двалишвили участвовал в драке и наносил удары. Да, он хотел побежать на Тугаева, но добрался до него только Бузукья (вот ему вполне может грозить отстранение). Во-вторых, случись там что-то нехорошее, вряд ли служба безопасности позволила бы функционеру вернуться в зрительный зал. Поэтому, скорее всего, болельщики отделались легким испугом.

Кстати, нельзя не отметить интересную взаимосвязь. Тугаев является другом Хабиба Нурмагомедова , Махачева и всей команды дагестанских звезд. Два года назад он уже попадал в скандал, когда оттолкнул полицейского в Актау, сопровождая Хабиба. На него составили административный протокол.

И видится неслучайным, что конфликтная ситуация у него произошла именно с Мерабом, который стал соперником Умара (младшего троюродного брата Хабиба). Буквально за сутки до этого инцидента у Двалишвили и Умара произошел конфликт до и во время пресс-конференции UFC. Он сделал много громких слов, которые могли разозлить болельщиков Нурмагомедова. Кто знает, может, именно в этом была основная загвоздка конфликта Тугаева и Мераба?

Уже после турнира президента Федерации борьбы Атырауской области видели за одним столом с Махачевым, Умаром и остальными. Совпадение? Все возможно. Тем более, что Мераб винит в этом своего соперника, называя это провокацией. В своих соцсетях он выложил видео, где говорится следующее:

"Парень, который провоцировал Мераба, хватал и оскорблял его - не просто фанат, а друг Умара Нурмагомедова. Вы можете видеть, что Мераб просто идет и снимает Стерлинга сзади, а тот парень начинает хватать Мераба и оскорблять его. Становится понятно, что это не просто фанат из Казахстана, это провокатор. В этот же день Умар выкладывал совместные фото с этим человеком, и есть еще много старых фотографий с ними. Медиа пишут, что Мераб набросился на фаната, и что он заявил, что Шавкат проиграет свой бой. В итоге казахстанские медиа преподносят это так, будто Мераб не уважает Шавката, и что парень-казахстанец преподает ему урок. Но очевидно, что у него хорошее отношение к Шавкату. Все это произошло за 15 секунд, и это была грязная провокация от дагестанцев", - сообщает закадровый голос.

Сам Мераб добавил от себя: "Еще больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций от команды Умара. Вот вам реальная история...".