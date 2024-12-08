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Бизнесмен из Казахстана подрался с бойцом UFC перед боем Рахмонов - Гэрри

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Бизнесмен из Казахстана подрался с бойцом UFC перед боем Рахмонов - Гэрри ©instagram.com/iangarry

Президент Федерации борьбы Атырауской области подрался с бойцом UFC на арене T-Mobile перед боем Шавкат Рахмонов - Иан Гэрри, передает Vesti.kz.

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Президент Федерации борьбы Атырауской области подрался с бойцом UFC на арене T-Mobile перед боем Шавкат Рахмонов - Иан Гэрри, передает Vesti.kz.

Казахстанский бизнесмен и президент Федерации борьбы Атырауской области Арман Тугаев сцепился с бойцом UFC Деннисом Бузукья, который секундировал Алджамейну Стерлингу. Охрана вмешалась в конфликт и увела его участников с площадки.

Тугаев известен тем, что летом 2022 года его арестовали на 15 суток: он оттолкнул полицейского, сопровождая своего друга Хабиба Нурмагомедова на турнире в Атырау.


Напомним, что бой Рахмонова с Гэрри начнется с минуты на минуту. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат Нурмагомедов Хабиб

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