Бизнесмен из Казахстана подрался с бойцом UFC перед боем Рахмонов - Гэрри

Президент Федерации борьбы Атырауской области подрался с бойцом UFC на арене T-Mobile перед боем Шавкат Рахмонов - Иан Гэрри, передает Vesti.kz.

Казахстанский бизнесмен и президент Федерации борьбы Атырауской области Арман Тугаев сцепился с бойцом UFC Деннисом Бузукья, который секундировал Алджамейну Стерлингу. Охрана вмешалась в конфликт и увела его участников с площадки.

Тугаев известен тем, что летом 2022 года его арестовали на 15 суток: он оттолкнул полицейского, сопровождая своего друга Хабиба Нурмагомедова на турнире в Атырау.

Напомним, что бой Рахмонова с Гэрри начнется с минуты на минуту. Трансляцию можно посмотреть здесь.