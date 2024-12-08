Скандальная "убийца" Головкина решила судьбу боя в UFC

8 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 310 прошел реванш в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым (38-10) и французом Сирилом Ганом (12-2), передает Vesti.kz.

В итоге Волков раздельным решением судей уступил обладателю временного титула UFC французу Сирилю Гану. Счет на карточках (29:28, 28:29, 29:28). При этом одним из судей была Аделаида Берд, известная по скандальной работе на первом бое мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. В том бою, прошедшем в сентябре 2017 года, была зафиксирована ничья, а Берд насчитала скандальные 118-110 в пользу Канело. На этот раз ее карточка позволила выиграть Гану.



Для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

Напомним, что в со-главном событии непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) решением судей победил ирландца Иэна Гэрри (15-0).