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Сабина Алтынбекова эмоционально отреагировала на победу Рахмонова в UFC

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Сабина Алтынбекова эмоционально отреагировала на победу Рахмонова в UFC ©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала победу Шавката Рахмонова над ирландцем Иэном Гэрри в UFC, передают Vesti.kz.

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Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала победу Шавката Рахмонова над ирландцем Иэном Гэрри в UFC, передают Vesti.kz.

Он продлился все отведенные пять раундов и завершился победой Рахмонова со счетом (48-47, 48-47, 48-47).

"Стрессанули все в пятом раунде. Ирландец удивил, держался достойно", - написала Алтынбекова в "сторис" инстаграма, прикрепив кадры с поединка.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).

Алтынбекова Сабина Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат

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