Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Йэном Гэрри

Стало известно, сколько заработал казахстский боец Шавкат Рахмонов (19-0) за поединок с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (15-1) на турнире UFC 310, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Их бой стал со-главным событием турнира и прошел всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Рахмонову.

По данным Sporty Salaries, за этотй бой Шавкат заработал 1,15 миллиона долларов. Из них 300 000 долларов за выход, 100 тысяч - за победу, 750 тысяч - выплаты с PPV (платные трансяляции) плюс 5 тысяч - спонсорский бонус.

Что касается Гэрри, то он обогатился на 1,06 миллиона долларов (350 тысяч - за выход, 700 тысяч - бонусы с продажи PPV, 6 тысяч - от спонсора).

Рахмонов сделал откровенное признание после победы над Гэрри в UFC

Добавим, что для Рахмонова эта победа стала седьмой в семи боях UFC. Для Гэрри же это поражение стало первым в карьере.

Рахмонов предыдущий бой провел в декабре 2023 года на турнире UFC 296, победив Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде.

Гэрри до этого выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 303, выиграв у Майкла Пэйджа единогласным решением судей.