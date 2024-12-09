Шавката Рахмонова осудили за ситуацию после боя в UFC

Легенда UFC Даниэль Кормье признался, что ему не понравилась ситуация, случившаяся после поединка казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) с ирландцем Иэном Гэрри (15-1) на UFC 310. Он стал соглавным событием ивента, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Рахмонов выиграл решением судей, а после боя действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) поднялся в октагон и поздравил Шавката с победой, после чего бойцы провели первую битву взглядов.

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"Я должен быть честным, это было странно… Я не люблю битву взглядов, когда присутствует переводчик. И особенно в ситуации, когда Белала [Мухаммада] освистывали, хотя он не заслуживает неуважения к себе. Это не то, к чему надо стремиться, приводя чемпиона в октагон. Когда [Александр Волкановски] пришел после того, как Топурия победил Макса [Холлоуэя], они пожали друг другу руки, и это было очень уважительно, но вы поняли, что они говорили. Когда [Шон О'Мэлли] был там и собирался сразиться с Алджо за пояс, Мераб забирает куртку, это остается в памяти. В этот раз, я не думаю, что это послужило рекламой той истории, которую вы собираетесь сделать, и поединку, который намерены организовать", - цитирует Кормье Sport24.

Ранее Гэрри обратился к Рахмонову на казахском языке. Казахстанцу "отдали" титул UFC после победы в минувшем бою. О том, сколько заработал Шавкат за победу над Иэном, можно узнать здесь.

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