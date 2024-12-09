Девушка из UFC оконфузилась с платьем и оголила свои прелести (видео)

Американская модель Бриттни Палмер оказалась в неловкой ситуации. Перед важной церемонией World MMA Awards ее платье разошлось сзади. Казусное видео она опубликовала у себя в соцсетях. Также оно доступно на других ресурсах, передают Vesti.kz.

"Давайте поговорим о "голубом платье". В прошлом году я очень нервничала на вручении премии и не выходила в туалет до самого ужина. Когда я наконец пошла, мое платье разошлось по всей спине! Слава богу, что это случилось не перед моей речью. Определенно, это был незабываемый вечер!", - написала она в Instagram.

Палмер наиболее известна по своей работе в качестве ринг-герл в UFC: в 2012, 2013, 2019, 2022 и 2023 годах она победила в номинации "лучшая ринг-герл" на церемонии World MMA Awards.