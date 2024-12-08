Рахмонову "отдали" титул UFC после победы над Гэрри

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников поделился мнением о результате боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 310, передают Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием ивента и продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Рахмонов.

"Очень шикарный бой. Я кайфанул от него. За Гэрри особо не следил, не смотрел его бои. Он стал открытием для меня. Крайне интересный боец, умеющий бороться, с быстрыми руками. Несколько раз даже попадал Шавкату. Поединок получился интересным. В пятом раунде Рахмонов вылез из опасного "замка" и продолжил драться. У него большие шансы забрать титул у Белала Мухаммада. Зависит от того, когда тот захочет этот бой. Понятно, что Шавкат сейчас на победной волне. Захочет титульник как можно скорее. Белал переживает, потому что Шавкат - сильный оппонент. Не случайно, что многие отказывались от боя с ним", - сказал Сидельников Sovsport.ru.

Рахмонов выиграл 19-й поединок из 19, в которых принимал участие. Отметим, что эта победа стала первой недосрочной в карьере казахстанца.

Гэрри потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Ранее у ирландца было 15 побед в ММА.

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