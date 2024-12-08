Алимханулы отреагировал на победу Рахмонова на UFC 310
Чемпион мира по боксу по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) поздравил соотечественника Шавката Рахмонова (19-0) с очередной победой UFC, сообщают Vesti.kz.
Чемпион мира по боксу по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) поздравил соотечественника Шавката Рахмонова (19-0) с очередной победой UFC, сообщают Vesti.kz.
Напомним, в со-главном событии турнира UFC 310, который прошел в Лас-Вегасе, "Номад" одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.
"Пусть развевается голубой флаг Казахстана! Поздравляю с победой", - написал Алимханулы в комментарии к публикации Instagram-аккаунта UFC.
Для Рахмонова эта победа стала седьмой в семи боях UFC. Для Гэрри же это первое поражение в карьере при 15 победах.
Ранее стало известно, сколько Рахмонов заработал за победу над Гэрри.
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