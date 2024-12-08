Рахмонов назвал сроки чемпионского боя в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) раскрыл сроки боя с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Белалом Мухаммадом (24-3), передает Vesti.kz.

Накануне в Лас-Вегасе (США) он единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) победил бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1). После боя на пресс-конференции он рассказал о следующем поединке.

"Я хочу встретится с чемпионом. Думаю, что на третий, четвертый или пятый месяц следующего года мы сможем провести поединок. Буду с нетерпением ждать боя", - отметил Рахмонов.

Стоит отметить, что Шавкат после боя позвал Белала в "клетку" и обменялся с ним фразами.

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).