Прямая трансляция боя Шавкат Рахмонов - Иэн Гэрри

Сегодня, 8 декабря, казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) проведет седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.

Рахмонов и Гэрри сразятся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Прямая трансляция боя начнется ориентировочно в 09:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC и по этой ссылке.

Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал ему в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20-6).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).

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