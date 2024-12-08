Титульный бой "Казахского короля нокаутов" завершился неожиданным решением с нокдауном

Казахстанский боксер Султан Заурбек (18-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" выступил на вечере бокса в Уотерфорде (Ирландия), передает Vesti.kz.

Заурбек провел титульный бой с поляком Дамианом Вржесински (28-3-2, 7 КО). Этот поединок был рассчитан на десять раундов. На кону стоял пояс чемпиона во втором полулегком весе по версии WBA Continental, принадлежавший казахстанцу. Итогом этого боя стала победа Заурбека единогласным решением судей, при этом в последнем раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Заурбек одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой титул, а Вржесински потерпел четвертое поражение.