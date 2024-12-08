Чемпион UFC "выбежал" в октагон к Рахмонову после победы над Гэрри

Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) бросил вызов американцу Белала Мухаммада (24-3), владеющему титулом чемпиона UFC в полусреднем весе, передает Vesti.kz.

Рахмонов провел седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1) и выиграл его решением судей.

После поединка, который прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Рахмонов пригласил в "клетку" действующего чемпиона дивизиона.

Соперники обменялись приветствиями и провели дуэль взглядов. Белал восхитился боем и заявил, что готов встретится с Шавкатом.

"Пусть готовиться к бою без травм. Посмотрим, кто будет сильнее", - заявил в ответ Рахмонов.

Shavkat Rakhmonov and Belal Muhammad square off post fight#UFC310 #UFC pic.twitter.com/BORNzBKLwZ — Delinquent MMA (@DelinquentMMA) December 8, 2024

Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC

Добавим, что изначально на этом турнире Рахмонов должен был драться именно Мухаммадом (24-3), но Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал казахстанцу в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20-6), но принял вызов.