Чемпион UFC "выбежал" в октагон к Рахмонову после победы над Гэрри
Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) бросил вызов американцу Белала Мухаммада (24-3), владеющему титулом чемпиона UFC в полусреднем весе, передает Vesti.kz.
Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) бросил вызов американцу Белала Мухаммада (24-3), владеющему титулом чемпиона UFC в полусреднем весе, передает Vesti.kz.
Рахмонов провел седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1) и выиграл его решением судей.
После поединка, который прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Рахмонов пригласил в "клетку" действующего чемпиона дивизиона.
Соперники обменялись приветствиями и провели дуэль взглядов. Белал восхитился боем и заявил, что готов встретится с Шавкатом.
"Пусть готовиться к бою без травм. Посмотрим, кто будет сильнее", - заявил в ответ Рахмонов.
Shavkat Rakhmonov and Belal Muhammad square off post fight#UFC310 #UFC pic.twitter.com/BORNzBKLwZ— Delinquent MMA (@DelinquentMMA) December 8, 2024
Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC
Добавим, что изначально на этом турнире Рахмонов должен был драться именно Мухаммадом (24-3), но Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал казахстанцу в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20-6), но принял вызов.
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