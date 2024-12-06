"Рахмонов - это имя, фамилия или прозвище?". Ветеран UFC сделал заявление о казахстанце

Бывший претендент на пояса чемпиона UFC в среднем и полутяжелом весе американец Чейл Соннен высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове (18-0). Он дал понять, что считает Номада особенным, передают Vesti.kz.

"Люди не знают: Рахмонов - это имя, фамилия или прозвище. Я к тому, что мы ничего не знаем об этом парне - он не дает интервью. Но, бог мой, этот парень уничтожил 18 соперников подряд! 18 боев - 18 финишей. Это народное творчество какое-то. Когда я был маленький, я слышал о парне, сделавшем подобное 100 лет назад. Я к тому, что это просто миф какой-то. В этом парне что-то есть", - цитирует его слова Sport24.ru.

В настоящее время 47-летний Соннен является экспертом в мире ММА. В 2010 и 2012 году он бился за пояс чемпиона UFC в среднем весе, но в обоих случаях досрочно проиграл Андерсону Силве. В 2013 году он претендовал на титул уже в полутяжелом весе, где был нокаутирован Джоном Джонсом.

Напомним, что 8 декабря Рахмонов проведет свой седьмой поединок в UFC. Его соперником на 310-м номерном турнире промоушена будет небитый ирландец Иэн Гэрри (15-0).