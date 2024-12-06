Рахмонов и Гэрри прошли церемонию взвешивания перед боем. Кто тяжелее?

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) успешно прошел процедуру взвешивания перед поединком с Иэном Гэрри (15-0) в соглавном событии турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он уложился в лимит полусредней весовой категории, передает корреспондент Vesti.kz.

30-летний казахстанец показал на весах 77,56 килограмма. Он вышел на церемонию первым среди всех 28 бойцов карда.

Что касается Гэрри, то он встал на весы только через полчаса, но показал аналогичный вес - 77,56 килограмма.

Отметим, что бой между Рахмоновым и Гэрри пройдет в воскресенье, 8 декабря. Подробнее читайте здесь:

Бой Рахмонов - Гэрри на UFC 310: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало