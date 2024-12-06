Бой Рахмонов - Гэрри на UFC 310: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало

Уже в воскресенье, 8 декабря, непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) проведет очередной поединок в лучшей лиге мира. Его ожидает соперничество с непобежденным ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Долгожданный бой 30-летнего Рахмонова и 27-летнего Гэрри пройдет в соглавном событии последнего номерного турнира UFC уходящего года - UFC 310. Ивент примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

Данный турнир включит в себя 14 поединков, пять из которых пройдут уже в главном карде. Первые бои UFC 310 начнутся в 04:00 по казахстанскому времени, в воскресенье, 8 декабря, а главный кард стартует в 08:00.

В главном карде, перед поединком Рахмонов - Гэрри, состоятся три боя. Поэтому ориентировочное время выхода Шавката в октагон - 09:30.

В прямом эфире на территории Казахстана все бои главного карда, включая поединок Рахмонов - Гэрри, покажет телеканал Setanta Sports 2.

Также трансляция боев будет доступна по подпискам на платформах UFC Fight Pass и "Кинопоиск".

Отметим, что это будет первый бой Рахмонова в UFC, который рассчитан на пять раундов. К текущему моменту казахстанец финишировал всех 18 оппонентов, которые встречались ему на профессиональном пути.

В актуальном рейтинге полусреднего дивизиона UFC Шавкат занимает третье место, а Иэн находится на седьмой строчке.

Изначально Рахмонов должен был возглавить турнир UFC 310 в титульном противостоянии с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1), но из-за травмы соперник слетел с боя, а на замену ему вышел Гэрри.