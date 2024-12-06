Могли ампутировать ногу: чемпион UFC сделал признание об отмене боя с Рахмоновым

Чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (24-3-0-1) откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых был отменен его поединок с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0). Он поделился подробностями в интервью MMA Junkie, сообщают Vesti.kz.

36-летний боец на протяжении шести недель принимал антибиотики, три недели проведя в больнице. Ему только недавно удалили катетер PICC, который продолжительное время был введен в его вену.

"Мне все разрешили, и я могу ходить. Но сейчас я как будто возвращаюсь к тому, что было. Я сделал буквально 50 отжиманий, и мне казалось, что я на войне и меня сбил грузовик. Я такой: "Братан, вот каково это - быть не в форме? Это безумие". Дошло до того, что я говорил: "А что если избавиться от пальца на ноге? Что мне нужно сделать, чтобы вернуться как можно быстрее?". Но, как говорил доктор, это было похоже на инфекцию кости. Поэтому люди не говорили мне, что у меня сломан палец. Но я говорил: "Брат, если это был палец на ноге, то у меня он был сломан больше года". Затем в этот палец попала инфекция, и она вошла прямо в кость и стала подниматься выше по ступне. И доктор сказал мне: "Тебе ампутируют ногу". Это было душераздирающе. В этот момент я просто доверял богу, верил, что у него есть план для меня, что все не просто так", - сказал он.

Мухаммад стал чемпионом UFC в июле, победив Леона Эдвардса. 8 декабря он должен был подраться с Рахмоновым в главном бою турнира UFC 310, но в итоге слетел с поединка из-за проблем со здоровьем. Теперь Шавкат подерется с Иэном Гэрри, но не за титул, и уже не в главном событии вечера.