Казахстан получил бой за золото ЧА по боксу

Сегодня, 7 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае проходит восьмой соревновательный день. В женской сетке спортсменки бьются за выход в финал континентального турнира, передают Vesti.kz.

От Казахстана в полуфинале весовой категории до 63 килограммов отбоксировала Аида Абикеева, ей противостояла хозяйка ринга Тхананья Сомнуек, у которой она выиграла решением судей - 4:1. В итоге Абикеева вышла в финал и поборется за золото соревнований.

Впереди - еще четыре поединка с участием наших девушек. Подробности с прямой трансляцией приведены здесь.

Сегодня на этой стадии выступили и другие казахстанки. Так, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) проиграла представительнице Узбекистана Фарзоне Фазиловой - 1:4, Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана - 0:5, Улжан Сарсенбек (до 57 кг) капитулировала перед Пунрави Руенрос из Таиланда - 0:5, а Виктория Графеева (до 60 кг) досрочно выиграла во втором раунде у тайки Порнтип Буапа.