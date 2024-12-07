В ПСЖ приняли решение по главному тренеру

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что доверяет главному тренеру команды Луису Энрике. Испанец возглавляет французский клуб с прошлого года, передают Vesti.kz.

"Луис Энрике - отличный, фантастический тренер, и мы ему полностью доверяем. В наших планах Луис - ключевая часть проекта, и никаких изменений нет", - цитирует Аль-Хелаифи инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на его интервью Marca.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Луиса Энрике с парижанами действует до 30 июня 2025 года. С ними он выиграл чемпионат Франции (2023/24), Кубок (2023/24) и Суперкубок Франции (2023).

Еще он возглавлял сборную Испании, "Барселону", "Сельту" и "Рому". В 2015-м был признан тренером года ФИФА.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру подопечные Луиса Энрике проведут на своем поле с "Лионом" 15 декабря.