Казахстан с двумя нокдаунами выиграл дуэль у Узбекистана на ЧА по боксу

Еще одна битва между Казахстаном и Узбекистаном состоялась на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд). Сегодня, 7 декабря, прошли первые полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 81 килограмма Гульсая Ержан выиграла у Cохибы Рузметовой со счетом 4:1. При этом Рузметовой во втором раунде дважды отсчитали нокдаун.

В итоге казахстанка вышла в финал соревнований, а боксерша из Узбекистана вернется на родину в статусе бронзовой призерки континентального турнира.

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но его перенесли в Чиангмай по соображениям безопасности.