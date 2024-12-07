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Казахстан с двумя нокдаунами выиграл дуэль у Узбекистана на ЧА по боксу

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Казахстан с двумя нокдаунами выиграл дуэль у Узбекистана на ЧА по боксу ©ДРС

Еще одна битва между Казахстаном и Узбекистаном состоялась на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд). Сегодня, 7 декабря, прошли первые полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz.

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Еще одна битва между Казахстаном и Узбекистаном состоялась на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд). Сегодня, 7 декабря, прошли первые полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 81 килограмма Гульсая Ержан выиграла у Cохибы Рузметовой со счетом 4:1. При этом Рузметовой во втором раунде дважды отсчитали нокдаун.

В итоге казахстанка вышла в финал соревнований, а боксерша из Узбекистана вернется на родину в статусе бронзовой призерки континентального турнира.



Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но его перенесли в Чиангмай по соображениям безопасности.

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