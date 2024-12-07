Сенсация случилась в матче "Зенита" Нуралы Алипа

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" неожиданно оступились в матче с тольяттинским "Акроном" в 18-м туре российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 1:2, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Стефана Лончара на 10-й минуте. На 21-й Андрей Мостовой забил ответный гол. На 40-й решающий удар в составе тольяттинского клуба нанес экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба.

При этом "Акрон" на 55-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Кирилла Данилина.

Несмотря на неудачу, "Зенит" с 39 очками пока лидирует в турнирной таблице, "Акрон" с 22 баллами идет девятым.

Теперь РПЛ возобновится весной. 1 марта "Акрон" сыграет на выезде с "Пари НН", а "Зенит" в этот день примет дома ЦСКА.

Напомним, защитник "Зенита" Нуралы Алип пропускал игру из-за травмы. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о сроках восстановления футболиста сборной Казахстана.