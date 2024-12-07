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Сенсация случилась в матче "Зенита" Нуралы Алипа

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Сенсация случилась в матче "Зенита" Нуралы Алипа ©ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" неожиданно оступились в матче с тольяттинским "Акроном" в 18-м туре российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 1:2, передают Vesti.kz.

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Футболисты санкт-петербургского "Зенита" неожиданно оступились в матче с тольяттинским "Акроном" в 18-м туре российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 1:2, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Стефана Лончара на 10-й минуте. На 21-й Андрей Мостовой забил ответный гол. На 40-й решающий удар в составе тольяттинского клуба нанес экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба.

При этом "Акрон" на 55-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Кирилла Данилина. 

Несмотря на неудачу, "Зенит" с 39 очками пока лидирует в турнирной таблице, "Акрон" с 22 баллами идет девятым.

Теперь РПЛ возобновится весной. 1 марта "Акрон" сыграет на выезде с "Пари НН", а "Зенит" в этот день примет дома ЦСКА.

Напомним, защитник "Зенита" Нуралы Алип пропускал игру из-за травмы. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о сроках восстановления футболиста сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 17 9 5 3 33-19 32
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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