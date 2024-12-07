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В "Зените" сделали важное сообщение про Алипа

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В "Зените" сделали важное сообщение про Алипа ©ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника Нуралы Алипа. Казахстанец получил травму в игре 17-го тура против "Крыльев Советов" (2:3). На 82-й минуте он был вынужден покинуть поле после того, как подвернул правую стопу и не смог продолжить матч, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника Нуралы Алипа. Казахстанец получил травму в игре 17-го тура против "Крыльев Советов" (2:3). На 82-й минуте он был вынужден покинуть поле после того, как подвернул правую стопу и не смог продолжить матч, передают Vesti.kz.

"Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться", — сказал Семак "Матч ТВ".


В нынешнем сезоне российской премьер-лиги Алип провел за "Зенит" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В августе казахстанец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года. До перехода в "Зенит" в 2022-м Нуралы играл на родине за алматинский "Кайрат". Футболом начал заниматься в 2008-м в актауском клубе "Каспий". 

Петербуржцы на данный момент лидируют в таблице РПЛ, набрав 39 очков после 17 матчей.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 17 9 5 3 33-19 32
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбол Премьер-лига России

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