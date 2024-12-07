В "Зените" сделали важное сообщение про Алипа

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника Нуралы Алипа. Казахстанец получил травму в игре 17-го тура против "Крыльев Советов" (2:3). На 82-й минуте он был вынужден покинуть поле после того, как подвернул правую стопу и не смог продолжить матч, передают Vesti.kz.

"Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться", — сказал Семак "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги Алип провел за "Зенит" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В августе казахстанец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года. До перехода в "Зенит" в 2022-м Нуралы играл на родине за алматинский "Кайрат". Футболом начал заниматься в 2008-м в актауском клубе "Каспий".

Петербуржцы на данный момент лидируют в таблице РПЛ, набрав 39 очков после 17 матчей.