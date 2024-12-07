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Две дуэли с Узбекистаном за финал, или Что ждет Казахстан на ЧА по боксу 8 декабря

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Две дуэли с Узбекистаном за финал, или Что ждет Казахстан на ЧА по боксу 8 декабря ©ДРС

8 декабря состоятся полуфинальные бои в мужской сетке чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. От Казахстана выступят 10 человек, передают Vesti.kz.

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8 декабря состоятся полуфинальные бои в мужской сетке чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. От Казахстана выступят 10 человек, передают Vesti.kz.

Предстоят принципиальные две битвы с Узбекистаном в весовых категориях до 80 и свыше 92 килограммов. Победители впоследствии побьются за золото в финале, а проигравшие вернутся на родину с бронзовой медалью.

Представляем расписание боев 1/2 финала:

48 кг. Санжар Ташкенбай - Казума Аратаке (Япония);

54 кг. Махмуд Сабырхан - Саравут Суктхет (Таиланд);

57 кг. Оразбек Асылкулов - Лундаа Гантумур (Монголия);

67 кг. Дулат Бекбауов - Шукрат Саломатов (Таджикистан);

71 кг. Абылайхан Жусупов - Шохобжон Шукуров (Таджикистан);

75 кг. Диас Молжигитов - Павло Илюша (Украина);

80 кг. Ерасыл Жакпеков - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);

86 кг. Бекзад Нурдаулетов - Данило Жасан (Украина);

92 кг. Сагындык Тогамбай - Таймиао Лю (Китай);

92+ кг. Айбек Оралбай - Жахонгир Зокиров (Узбекистан).

Сегодня, 7 декабря, прошли женские полуфиналы с участием девяти представительниц Казахстана. С их результатами можно ознакомиться здесь.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай в целях безопасности.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Бокс Сабырхан Махмуд Жусупов Абылайхан Нурдаулетов Бекзад Оралбай Айбек

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