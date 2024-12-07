4 финалистки от Казахстана и проигранные битвы Узбекистану. Итоги 8-го дня ЧА по боксу

Сегодня, 7 декабря, в восьмой день чемпионата Азии-2024 по боксу прошли женские полуфиналы с участием девяти представительниц Казахстана. С их результатами знакомят Vesti.kz.

Итогом выступлений наших девушек стали четыре победы при пяти поражениях. За золото в финале будут биться четыре казахстанки - Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Гульсая Ержан (до 81 кг).

Графеева досрочно выиграла во втором раунде у тайки Порнтип Буапа, Абикеева прошла хозяйку ринга Тхананья Сомнуек - 4:1, Богданова была лучше украинки Анастасии Черноколенко - 5:0, Ержан взяла верх над узбечкой Cохибой Рузметовой - 4:1.

Теперь о тех, кто не смог выйти в финал:

Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) уступила представительнице Узбекистана Фарзоне Фазиловой - 1:4;

Жазира Уракбаева (до 52 кг) была разгромлена Ферузой Казаковой из Узбекистана - 0:5;

Улжан Сарсенбек (до 57 кг) капитулировала перед Пунрави Руенрос из Таиланда - 0:5;

Милана Сафронова (до 66 кг) потерпела поражение от Навбахор Хамидовой из Узбекистана - 0:4;

Диана Магауияева (до 75 кг) нокаутом проиграла китаянке Лине Ванг.

Как видно, сегодня в женской сетке Казахстан добыл четыре путевки в финал, а пять человек стали бронзовыми призерами. И так получилось по итогам жеребьевки, что сразу в финале выступит Елдана Талипова (+81 кг). Таким образом, за золото поспорят пять казахстанок, а решающие поединки пройдут 10 декабря.

Сегодня зрители также увидели четыре битвы Казахстана с Узбекистаном. Противостояние завершилось в пользу соседей с общим счетом 3:1.