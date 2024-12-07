"Бешикташ" вырвал победу у "Фенербахче" после выхода на поле Зайнутдинова

Футболисты "Бешикташа" дожали "Фенербахче" в 15-м туре чемпионата Турции. Встреча, состоявшаяся в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк", завершилась со счетом 1:0, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 73-й минуте забил Чиро Иммобиле, а за три минуты до этого в составе "Бешикташа" на поле появился Бахтиер Зайнутдинов, заменивший Тайиба Талху Сануча. Для казахстанского универсала этот матч стал третьим в текущем чемпионате.

На 90+6-й минуте у "Бешикташа" красную карточку получил Жедсон Фернандеш.

"Фенербахче" с 32 очками идет вторым в турнирной таблице, а "Бешикташ" с 25 очками занимает четвертое место.

15 декабря "Фенербахче" примет дома "Башакшехир", а "Бешикташ" сыграет на выезде против "Аданы Демирспор", цвета которого защищает Абат Аймбетов. Кстати, в этом туре форвард сборной Казахстана забил первый гол в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги. Еще Аймбетова признали лучшим игроком своего клуба.