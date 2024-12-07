Абат Аймбетов признан лучшим игроком турецкого клуба

Абат Аймбетов признан лучшим игроком "Аданы Демироспор" в матче с "Гезтепе". Нападающий сборной Казахстана вышел на замену во втором тайме и забил единственный гол своей команды, передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура прошла в Измире и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Аймбетов отличился на 88-й минуте и получил самую высокую оценку в составе своего клуба от сайта Flashscore - 7.3, самой низкой удостоился его одноклубник Иззет Челик - 5.7.

Если "Гезтепе" набрал 24 очка и идет четвертым в таблице, то у "Аданы Демирспор" непростое турнирное положение - последнее, 19-е место и всего 2 набранных балла.

В 16-м туре, 15 декабря, "Адана Демирспор" сыграет на своем поле с "Бешикташем", цвета которого защищает другой представитель сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Аймбетов играет за "Адану Демирспор" с февраля, а его контракт с турецким клубом действует до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. На родине он выступал за "Астану", "Кайрат" и "Актобе".