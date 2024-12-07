Абат Аймбетов забил первый гол в чемпионате Турции
"Адана Демирспор", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов, уступил на выезде "Гезтепе" (1:3). Это был матч 15-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.
"Адана Демирспор", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов, уступил на выезде "Гезтепе" (1:3). Это был матч 15-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.
В составе победителей отличились Жуан (39-я минута), Ромуло (42-я) и Давид Тиянич (60-я). У проигравших один мяч отыграл Аймбетов (88-я), появившийся на поле во втором тайме.
При этом хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Огюна Байрака на 76-й минуте.
Для Аймбетова это первый гол в девяти играх нынешнего сезона турецкой Суперлиги.
"Гезтепе" с 24 очками идет четвертым в турнирной таблице, а "Адана Демирспор" находится на последнем, 19-м месте, набрав 2 балла.
⏹️ Maç sonucu#GÖZvADS pic.twitter.com/22ZwFUSBs5— Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 7, 2024
В следующем туре, 15 декабря, "Адана Демирспор" сыграет на своем поле с "Бешикташем" Бахтиера Зайнутдинова.
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