Прямая трансляция боев Казахстана с Узбекистаном за финал ЧА-2024 по боксу

В субботу, 7 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) грядут первые полуфинальные бои, передают Vesti.kz.

В этот день на ринг выйдут только женщины. У сборной Казахстана за финал будут биться девять спортсменок: Айгерим Сатыбаева (48 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Милана Сафронова (66 кг), Наталья Богданова (70 кг), Диана Магауяева (75 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Четверо из них проведут бои с соперницами из Узбекистана.

Прямая трансляция турнира начнется в 12:00 по казахстанскому времени.