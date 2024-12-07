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Самая молодая казахстанка проиграла в полуфинале чемпионата Азии по боксу

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Самая молодая казахстанка проиграла в полуфинале чемпионата Азии по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan/

19-летняя боксершка из Казахстана Улжан Сарсенбек выступила в полуфинале чемпионата Азии, передает Vesti.kz

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19-летняя боксершка из Казахстана Улжан Сарсенбек выступила в полуфинале чемпионата Азии, передает Vesti.kz

В весовой категории до 57 килограммов Сарсенбек противостояла Пунрави Руенрос из Таиланда. Улжан уступила решением судей - 0:5. 

 Ранее, на юношеском и молодежном уровне Сарсенбек трижды становилась чемпионкой Азии.

Ранее, в полуфинальных встречах на чемпионате Азии Айгерим Сатыбаева уступила Фарзоне Фазиловой, а Жазира Оракбаева проиграла Ферузе Казакова, обе соперницы представляют Узбекистан. 

 

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