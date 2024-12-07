Самая молодая казахстанка проиграла в полуфинале чемпионата Азии по боксу

19-летняя боксершка из Казахстана Улжан Сарсенбек выступила в полуфинале чемпионата Азии, передает Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Сарсенбек противостояла Пунрави Руенрос из Таиланда. Улжан уступила решением судей - 0:5.

Ранее, на юношеском и молодежном уровне Сарсенбек трижды становилась чемпионкой Азии.

Ранее, в полуфинальных встречах на чемпионате Азии Айгерим Сатыбаева уступила Фарзоне Фазиловой, а Жазира Оракбаева проиграла Ферузе Казакова, обе соперницы представляют Узбекистан.