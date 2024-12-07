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Узбекистан и Казахстан оспорили выход в финал ЧА по боксу

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Узбекистан и Казахстан оспорили выход в финал ЧА по боксу ©Instagram/aigerimaskarova91

В субботу, 7 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) прошел бой с участием казахстанской боксерши Айгерим Сатыбаевой, передают Vesti.kz.

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В субботу, 7 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) прошел бой с участием казахстанской боксерши Айгерим Сатыбаевой, передают Vesti.kz.

Сатыбаева в полуфинале до 48 килограммов встречалась с узбекской боксершой Фарзоной Фазиловой. Решением судей победу добыла Фазилова, которая вышла в финал турнира. 

В свою очередь Сатыбаева осталась с бронзовой медалью на турнире в Таиланде. 

Ранее, в четвертьфинале казахстанка одолела филиппинку Офелию Магно, проведя напряженный трехраундовый бой.

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