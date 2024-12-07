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Сегодня 17:01
 

Казахстан сотворил камбэк за финал ЧА по боксу

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Казахстан сотворил камбэк за финал ЧА по боксу ©Кадр из видео

Казахстан получил еще одну финалистку на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Сегодня, 7 декабря, проходят полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz

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Казахстан получил еще одну финалистку на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Сегодня, 7 декабря, проходят полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz

Казахстанка Наталья Богданова, выступающая в категории до 70 килограммов, прошла украинку Анастасию Черноколенко. Причем Богданова проиграла первый раунд, но впоследствии собралась и выиграла бой со счетом 5:0. Теперь Богданова будет биться за золото континентального турнира, а Черноколенко стала бронзовым призером.


Сегодня в 1/2 финала выступили и другие казахстанки. Так, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) проиграла представительнице Узбекистана Фарзоне Фазиловой - 1:4, Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана - 0:5, Улжан Сарсенбек (до 57 кг) капитулировала перед Пунрави Руенрос из Таиланда - 0:5, Виктория Графеева (до 60 кг) досрочно выиграла во втором раунде у тайки Порнтип Буапа, Аида Абикеева (до 63 кг) прошла хозяйку ринга Тхананья Сомнуек - 4:1, а Милана Сафронова (до 66 кг) потерпела поражение от Навбахор Хамидовой - 0:4.

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