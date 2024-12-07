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КПЛ
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Клуб КПЛ нашел необычный способ избавиться от легионеров из Бразилии и Сербии

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Клуб КПЛ нашел необычный способ избавиться от легионеров из Бразилии и Сербии ©instagram.com/fc__ordabasy

Шымкентский "Ордабасы" существенно обновит команду перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" существенно обновит команду перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб уже официально покинули девять футболистов, среди которых экс-игроки сборной Украины Артем Беседин и Игорь Пластун.

В этом списке есть правый защитник из Бразилии Реджинальдо. Во всех турнирах футболист сыграл за "Ордабасы" 23 матча и забил два гола.

Согласно подписанному контракту между обеими сторонами, соглашение Реджинальдо автоматически продлевалось бы в случае достижения им 70 процентов игрового времени во всех матчах сезона. Именно из-за этого пункта в контракте руководство клуба решило не задействовать бразильца в большинстве осенних игр.

Аналогичная ситуация и у сербского левого защитника Златана Шеховича, сыгравшего во всех турнирах 31 матч, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. В большинстве игр Шехович выходил на замену во втором тайме. Контракт балканца с "Ордабасы" также подошел к концу.

Добавим, что в настоящее время президент клуба Асхат Сейсембек занят усилением команды. Для этого он отправился в Бразилию, чтобы воочию просмотреть игроков.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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