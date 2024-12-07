Клуб КПЛ нашел необычный способ избавиться от легионеров из Бразилии и Сербии
Шымкентский "Ордабасы" существенно обновит команду перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский "Ордабасы" существенно обновит команду перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб уже официально покинули девять футболистов, среди которых экс-игроки сборной Украины Артем Беседин и Игорь Пластун.
В этом списке есть правый защитник из Бразилии Реджинальдо. Во всех турнирах футболист сыграл за "Ордабасы" 23 матча и забил два гола.
Согласно подписанному контракту между обеими сторонами, соглашение Реджинальдо автоматически продлевалось бы в случае достижения им 70 процентов игрового времени во всех матчах сезона. Именно из-за этого пункта в контракте руководство клуба решило не задействовать бразильца в большинстве осенних игр.
Аналогичная ситуация и у сербского левого защитника Златана Шеховича, сыгравшего во всех турнирах 31 матч, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. В большинстве игр Шехович выходил на замену во втором тайме. Контракт балканца с "Ордабасы" также подошел к концу.
Добавим, что в настоящее время президент клуба Асхат Сейсембек занят усилением команды. Для этого он отправился в Бразилию, чтобы воочию просмотреть игроков.
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