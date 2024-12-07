Клуб КПЛ нашел необычный способ избавиться от легионеров из Бразилии и Сербии

Шымкентский "Ордабасы" существенно обновит команду перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб уже официально покинули девять футболистов, среди которых экс-игроки сборной Украины Артем Беседин и Игорь Пластун.

В этом списке есть правый защитник из Бразилии Реджинальдо. Во всех турнирах футболист сыграл за "Ордабасы" 23 матча и забил два гола.

Согласно подписанному контракту между обеими сторонами, соглашение Реджинальдо автоматически продлевалось бы в случае достижения им 70 процентов игрового времени во всех матчах сезона. Именно из-за этого пункта в контракте руководство клуба решило не задействовать бразильца в большинстве осенних игр.

Аналогичная ситуация и у сербского левого защитника Златана Шеховича, сыгравшего во всех турнирах 31 матч, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. В большинстве игр Шехович выходил на замену во втором тайме. Контракт балканца с "Ордабасы" также подошел к концу.

Добавим, что в настоящее время президент клуба Асхат Сейсембек занят усилением команды. Для этого он отправился в Бразилию, чтобы воочию просмотреть игроков.