"Кайрат" и "Актобе" определили победителя в матче с 3 голами

"Кайрат" и во втором матче оказался сильнее "Актобе" в рамках туров 11/12 чемпионата Казахстана по футзалу. Алматинцы принимали "красно-белых" на своей площадке, передают Vesti.kz.

Как и в первой встрече (6:5), кайратовцы победили с разницей в один мяч, но этот раз со счетом 2:1. В составе победителей отличились Геге и Жахангир Рашит. У проигравших гол забил Филипиньо.

"Кайрат" на данный момент с 25 очками лидирует в турнирной таблице, "Актобе", имея в активе 14 баллов, располагается на восьмой строчке.

В следующих турах актюбинцы дома примут рудненский "Аят" (28-29 декабря), а "Кайрат" в этих числах сыграет на выезде с талдыкорганским "Жетысу".