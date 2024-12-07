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Узбекистан лишил Казахстан еще одного финала на ЧА по боксу

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Узбекистан лишил Казахстан еще одного финала на ЧА по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанка Жазира Оракбаева провела бой в полуфинале чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Жазира Оракбаева провела бой в полуфинале чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Оракбаевой в битве за выход финал в весовой категории до 52 кг противостояла Феруза Казакова из Узбекистана. Победу решением судей одержала Казакова. 

Ранее, в четвертьфинале Оракбаева провела поединок против Ю-Тинь Луо (Тайбэй). Бой завершился досрочной победой казахстанки в первом раунде.

В 2022 году Оракбаева становилась бронзовой призеркой на чемпионате Азии.

Ранее, в полуфинале другая казахстанская боксерша Айгерим Сатыбева уступила Фарзоне Фазиловой. 

Напомним, что чемпионат Азии продлится до 12 декабря.

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