Казахстан вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанская боксерша Виктория Графеева выступила в полуфинале чемпионата Азии по боксу в весовой категории до 60 килограммов, передают Vesti.kz.

В битве за выход в финал Графеевой противостояла Порнтип Буапа из Таиланда. В первом и во втором раундах Графеева отправила соперницу в нокдаун, вскоре рефери дала сигнал об остановке боя.

Ранее, в четвертьфинальном бою Виктория победила представительницу Тайваня Чен-Хуан Ен, завершив встречу техническим нокаутом во втором раунде.

7 декабря на чемпионате Азии в полуфиналах также выступили Улжан Сарсенбек, Жазира Оракбаева и Айгерим Сатыбаева, все они уступили в своих боях и не пробились в финал.