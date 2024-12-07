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Казахстан вышел в финал чемпионата Азии по боксу

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Казахстан вышел в финал чемпионата Азии по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская боксерша Виктория Графеева выступила в полуфинале чемпионата Азии по боксу в весовой категории до 60 килограммов, передают Vesti.kz

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Казахстанская боксерша Виктория Графеева выступила в полуфинале чемпионата Азии по боксу в весовой категории до 60 килограммов, передают Vesti.kz

В битве за выход в финал Графеевой противостояла Порнтип Буапа из Таиланда. В первом и во втором раундах Графеева отправила соперницу в нокдаун, вскоре рефери дала сигнал об остановке боя. 

Ранее, в четвертьфинальном бою Виктория победила представительницу Тайваня Чен-Хуан Ен, завершив встречу техническим нокаутом во втором раунде. 

7 декабря на чемпионате Азии в полуфиналах также выступили Улжан Сарсенбек, Жазира Оракбаева и Айгерим Сатыбаева, все они уступили в своих боях и не пробились в финал. 

 

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