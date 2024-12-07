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Рахмонов и Гэрри устроили стычку перед боем UFC

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Рахмонов и Гэрри устроили стычку перед боем UFC ©UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) и ирландский файтер Иэн Гэрри (15-0) в последний раз встретились лицом к лицу перед боем на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) и ирландский файтер Иэн Гэрри (15-0) в последний раз встретились лицом к лицу перед боем на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передают Vesti.kz.

Рахмонов и Гэрри провели заключительную дуэль взглядов перед очным поединком и на этот раз были агрессивно настроены по отношению друг к другу. 

Долгожданный бой 30-летнего Рахмонова и 27-летнего Гэрри пройдет в соглавном событии последнего номерного турнира UFC уходящего года - UFC 310. Ивент примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

Данный турнир включит в себя 14 поединков, пять из которых пройдут уже в главном карде. Первые бои UFC 310 начнутся в 04:00 по казахстанскому времени, в воскресенье, 8 декабря, а главный кард стартует в 08:00.

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Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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