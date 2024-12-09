Рахмонов получил травму перед боем с Гэрри - инсайдер

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов вышел на бой с ирландцем Ианом Гэрри с повреждением внутренней связки колена, сообщил экс-чемпиона UFC комментатор Даниэль Кормье, передает Vesti.kz.

В свою очередь, Sportkor опубликовал видео от 14 октября, которое было сделано до отъезда Шавката в США. В нем боец признается, что сломал палец на ноге:

"Не могу сейчас быстро ходить и делать резкие движения. Но все же - стараюсь и разогреваюсь. Без резких движений, все спокойно. Постоянные травмы, это спорт", - заявил Рахмонов.

Напомним, что в минувшие выходные Рахмонов решением судей победил Гэрри, доведя число своих успешных поединков в UFC до семи.