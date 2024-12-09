Стало известно, почему бой Рахмонова с Гэрри не показали казахстанские каналы

Директор телеканала Qazsport Наги Бакытбеков объяснил, почему бой казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против ирландца Иэна Гэрри (15-1) не показали государственные телеканалы. Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Рахмонов выиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Это первый случай в его карьере.

"Этот бой отечественные телезрители смогли увидеть на различных зарубежных платформах, кроме государственных телеканалов. Так почему же наши каналы не показывают выступления казахстанских файтеров? Дело в том, что права на трансляции боев смешанных единоборств (ММА), проводимых под эгидой UFC, на территории Казахстана принадлежат компании Setanta Sports.

Отметим, что UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) продает права на показ в рамках тендера на несколько сезонов вперед. К тому же UFC не продает права на отдельные поединки с участием, например, казахстанских бойцов.

В свою очередь, отечественный спортивный вещатель телеканал Qazsport попытался найти выход из сложившейся ситуации и обратился с предложением к правообладателю о показе боя Рахмонова в эфире государственного телеканала. Однако Setanta Sports изъявила желание показать бой исключительно на своем казахстанском кабельном ТВ, включая свое приложение. Кроме того, поединок Рахмонова и Гэрри был доступен в приложении "Кинопоиск".

Таким образом, QAZSPORT не имел возможности показать бой Рахмонова против Гэрри", - написал Бакытбеков в Facebook.

В команде Рахмонова нашли "лишних", это едва не стоило поражения на UFC 310. Еще Шавката осудили за ситуацию после боя.

При этом Гэрри переписал историю, он сделал то, что не удавалось никому против Рахмонова.

Между тем стала известна позиция чемпиона UFC по бою с "Номадом".