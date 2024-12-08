Стала известна позиция чемпиона UFC по бою с Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) заинтересован в поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0). Об этом сам американский боец рассказал журналисту Аарону Бронстетеру после турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Изначально их поединок должен был возглавить ивент. Однако чемпион снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге на замену Мухаммаду вышел Иэн Гэрри. Ирландец выстоял все пять раундов против Рахмонова, но проиграл казахстанцу единогласным решением судей.

После победы Шавкат вызвал Белала в октагон, после чего соперники провели дуэль взглядов.

"Только что поговорил с Белалом Мухаммадом, и он в восторге от возможности подраться с Шавкатом Рахмоновым. Его основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы снова почувствовать себя на 100 процентов, а затем он будет готов обсуждать дату возвращения. Он предпочел бы не выступать во время Рамадана, если это возможно", - написал журналист в соцсети X.

Для Гэрри это поражение стало первым в карьере при 15 победах. Рахмонов же улучшил свой рекорд до 19-0, попутно продлив победную серию в UFC до семи боев.

Ранее стало известно, сколько Рахмонов заработал за победу над Гэрри.

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