В США сделали откровенное признание о бое Рахмонова в UFC
Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.
Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.
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"В этом бою я больше впечатлен Гэрри, чем Шавкатом. Гэрри шел убивать в каждом эпизоде, даже был близок к удушающему приему.
Чувствовалось, что Шавкат был рад просто удерживать позицию, особенно в конце боя", - написал Хартли в соцсетях.
Перед этим противостоянием Рахмонов шел третьим в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмым. Казахстанец впервые не смог выиграть досрочно, для ирландца это первая неудача в карьере.
Ngl, I'm walking away more a bit more impressed by Garry than Shavkat in that one. Garry went for the kill in every scenario, even got somewhat close to an RNC.— Jason Hartley (@jasonthehart) December 8, 2024
Felt like Shavkat was happy to simply hold position especially late in the fight. #UFC310
Рахмонова осудили за ситуацию после боя в UFC, еще его обозвали клоуном.
Тренер Эдуард Базров рассказал о проблемах Рахмонова перед боем.
Между тем Шавкат "согласился" на реванш с Иэном, но есть условие.
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