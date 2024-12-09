В США сделали откровенное признание о бое Рахмонова в UFC

Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.

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"В этом бою я больше впечатлен Гэрри, чем Шавкатом. Гэрри шел убивать в каждом эпизоде, даже был близок к удушающему приему. Чувствовалось, что Шавкат был рад просто удерживать позицию, особенно в конце боя", - написал Хартли в соцсетях.

Ngl, I'm walking away more a bit more impressed by Garry than Shavkat in that one. Garry went for the kill in every scenario, even got somewhat close to an RNC.



Felt like Shavkat was happy to simply hold position especially late in the fight. #UFC310 — Jason Hartley (@jasonthehart) December 8, 2024

Перед этим противостоянием Рахмонов шел третьим в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмым. Казахстанец впервые не смог выиграть досрочно, для ирландца это первая неудача в карьере.

Рахмонова осудили за ситуацию после боя в UFC, еще его обозвали клоуном.

Тренер Эдуард Базров рассказал о проблемах Рахмонова перед боем.

Между тем Шавкат "согласился" на реванш с Иэном, но есть условие.

Гэрри обратился к Рахмонову на казахском языке