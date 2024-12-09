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В США сделали откровенное признание о бое Рахмонова в UFC

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В США сделали откровенное признание о бое Рахмонова в UFC ©instagram.com/ufc

Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.

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Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.

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"В этом бою я больше впечатлен Гэрри, чем Шавкатом. Гэрри шел убивать в каждом эпизоде, даже был близок к удушающему приему.

Чувствовалось, что Шавкат был рад просто удерживать позицию, особенно в конце боя", - написал Хартли в соцсетях.

Перед этим противостоянием Рахмонов шел третьим в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмым. Казахстанец впервые не смог выиграть досрочно, для ирландца это первая неудача в карьере.

Рахмонова осудили за ситуацию после боя в UFC, еще его обозвали клоуном.

Тренер Эдуард Базров рассказал о проблемах Рахмонова перед боем.

Между тем Шавкат "согласился" на реванш с Иэном, но есть условие.

Гэрри обратился к Рахмонову на казахском языке

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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