В США сделали откровенное признание о бое Рахмонова в UFC

Американский журналист MMA On Point Джейсон Хартли поделился своим мнением о бое между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Иэном Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, состоявшегося 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением судей, но Хартли большое понравилось выступление ирландца, передают Vesti.kz.

Ngl, I'm walking away more a bit more impressed by Garry than Shavkat in that one. Garry went for the kill in every scenario, even got somewhat close to an RNC.



Felt like Shavkat was happy to simply hold position especially late in the fight. #UFC310